Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 28 человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 28 человек погибли, 6 пропали без вести из-за проливных дождей и наводнения в центральной части Вьетнама. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.