Под руководством Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск»

В Северодвинске под руководством Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение “Севмаш” состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки “Хабаровск”.
В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор АО «ПО “Севмаш” Михаил Будниченко.
Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин” и предназначена для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.
«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного “Севмаша” выводится тяжелый атомный ракетный крейсер “Хабаровск”, — отметил глава российского военного ведомства.
Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана.
«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — сказал Андрей Белоусов.
Также глава российского военного ведомства в центре судоремонта «Звездочка» проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок.
По итогам работы на заводах Андрей Белоусов провел совещание, где заслушал доклады заместителей главы военного ведомства, главнокомандующего Военно-Морским Флотом, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятий по вопросам строительства, ремонта и модернизации подводных кораблей.
Кроме того, в ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе российского военного ведомства, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-Морским Флотом задач в Арктическом регионе.
В начале сентября этого года «Иван Папанин» вошел в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания.