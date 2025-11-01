Под руководством Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск»

В Северодвинске под руководством Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение “Севмаш” состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки “Хабаровск”.В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор АО “ПО “Севмаш” Михаил Будниченко. Атомная подводная лодка “Хабаровск” спроектирована АО “Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин” и предназначена для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.”Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного “Севмаша” выводится тяжелый атомный ракетный крейсер “Хабаровск”, — отметил глава российского военного ведомства. Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана.”Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — сказал Андрей Белоусов. Также глава российского военного ведомства в центре судоремонта «Звездочка» проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок. По итогам работы на заводах Андрей Белоусов провел совещание, где заслушал доклады заместителей главы военного ведомства, главнокомандующего Военно-Морским Флотом, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятий по вопросам строительства, ремонта и модернизации подводных кораблей. Кроме того, в ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе российского военного ведомства, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-Морским Флотом задач в Арктическом регионе. В начале сентября этого года «Иван Папанин» вошел в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания.