Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

Адмирал Александр Моисеев, занимающий пост Главнокомандующего ВМФ, проинформировал главу Министерства обороны России о том, что этот вид кораблей спроектирован для эффективного функционирования в суровых арктических льдах. Он способен действовать как автономно, так и в составе морских объединений Северного флота. Также в Минобороны напомнили, что «Иван Папанин» прошёл все ледовые испытания и вступил в боевой состав Военно-морского флота России в начале сентября 2025 года.