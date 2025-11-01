Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия спустила на воду атомную подлодку

В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск».

В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие прошло под руководством министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и руководитель «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного “Севмаша” выводится тяжелый атомный ракетный крейсер “Хабаровск”», — заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» разработана конструкторским бюро «Рубин». Новейший подводный крейсер предназначен для решения задач ВМФ России с применением современного вооружения, включая роботизированные системы различного назначения.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше