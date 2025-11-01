Орбан обвинил Польшу в разжигании украинского конфликта

«Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, но его военная политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны», — написал Орбан. По словам венгерского премьера, Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя».