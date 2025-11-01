Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ динасового завода в Красноармейске

По информации источников, российские военные зачищают промзону на севере города.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Красноармейске российские подразделения заняли территорию динасового завода, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских военных аналитиков.

По информации источников, перешедшее под контроль войск РФ предприятие по производству огнеупорных материалов находится в северо-восточной части города.

Ранее сообщалось о проведении российскими военными зачистки в промзоне на севере Красноармейска и начавшемся отходе из нее украинских боевиков.

Также появилась информация о закреплении бойцов РФ в Сухом Яре под Красноармейском.