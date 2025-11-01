Десять человек погибли в давке у храма в Индии

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли в давке у храма Венкатешвара в городе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Об этом информирует Hindustan Times.
По данным местных властей, причиной давки стала переполненность храма. Прибывшая на место происшествия полиция взяла ситуацию под контроль, сообщили официальные лица.
Несколько десятков человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.
Министр штата Андхра-Прадеш Нара Локеш распорядился оказать надлежащую помощь пострадавшим и их семьям, кроме того, после инцидента храм посетил региональный министр сельского хозяйства Кинджарапу Атчаннайду. -0-