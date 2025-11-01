Политик Филиппо обвинил Каллас в желании втянуть ЕС в конфликт с РФ

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, хотят втянуть страны Евросоюза в конфликт с Россией.
«И эта сумасшедшая женщина еще и отдает нам приказы?! Посмотрите-ка! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! Достаточно!», — написал Флориан Филиппо в соцсети.
Ранее сообщалось, что Кая Каллас анонсировала выделение Евросоюзом дополнительных 100 миллионов евро для поддержки Украины в зимний период.
