Войска РФ выбили боевиков ВСУ с укрепленных позиций у Яровой под Лиманом

По информации источников, российские военные расширили зону контроля к северо-западу от села.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения выбили украинских боевиков с ряда укрепленных позиций в районе поселка Яровая, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские военные расширили зону контроля к северо-западу от населенного пункта.

Также сообщается о закреплении подразделений РФ на ключевых высотах между селами Среднее и Коровий Яр в ходе продвижения к Александровке.

Кроме того, российские военные продвинулись в лесных массивах к востоку от города Красный Лиман.

Ранее сообщалось о прорыве бойцов РФ на окраины села Диброва под Красным Лиманом.