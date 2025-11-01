Войска РФ выбили боевиков ВСУ с укрепленных позиций у Яровой под Лиманом

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения выбили украинских боевиков с ряда укрепленных позиций в районе поселка Яровая, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российские военные расширили зону контроля к северо-западу от населенного пункта.
Также сообщается о закреплении подразделений РФ на ключевых высотах между селами Среднее и Коровий Яр в ходе продвижения к Александровке.
Кроме того, российские военные продвинулись в лесных массивах к востоку от города Красный Лиман.
Ранее сообщалось о прорыве бойцов РФ на окраины села Диброва под Красным Лиманом.