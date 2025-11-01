Ричмонд
Захарова назвала виновного в эпидемии наркотиков в США

— Согласно установленной демократами системе здравоохранения в США, врачи, связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурный обезбол того или иного вида — опиоиды — подсаживая нацию на легальные наркотики, — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что в 2017 году на 100 американцев приходилось около 58 рецептурных выписок на опиоиды. При этом врачи все чаще ставят пациентам диагнозы, при которых рекомендуется принимать наркотические вещества, в частности СДВГ, написала Захарова в своем Telegram-канале.

24 октября президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска в скором времени могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле.

