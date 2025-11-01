Захарова назвала виновного в эпидемии наркотиков в США

Она отметила, что в 2017 году на 100 американцев приходилось около 58 рецептурных выписок на опиоиды. При этом врачи все чаще ставят пациентам диагнозы, при которых рекомендуется принимать наркотические вещества, в частности СДВГ, написала Захарова в своем Telegram-канале.