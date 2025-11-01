Ричмонд
НАТО проведет военные учения в соседней с Россией стране

Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии активную фазу учений «Решительный воин» со 2 по 10 ноября.

Многонациональная бригада НАТО проведет в Латвии активную фазу учений «Решительный воин» со 2 по 10 ноября. Об этом сообщает военный портал Sargs.lv.

Согласно информации портала, в ходе учений планируется усиленное передвижение военной техники союзников по дорогам государственного и регионального значения.

Маневры затронут районы Даугавпилса, Екабпилса, Мадоны, а также регион Селии.

Ранее в НАТО рассказали, как собираются обороняться от России.

