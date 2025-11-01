Мария Захарова разоблачила ложь США о наркотиках и Венесуэле: «Источник этой заразы в Вашингтоне»

Захарова опубликовала ссылки на серию исследований и публикаций о ситуации с наркотиками в Америке. Например, за 2023 год в США произошло около 109,6 тыс. смертей от передозировок наркотиками, что составляет 300 случаев в день. В 1999—2020 годах от этого умерло около 841 тыс. человек, из которых 500 тыс. связаны с опиоидами. Причина эпидемии кроется внутри самой Америки, уверена Захарова. Ею является система здравоохранения США, в которой врачи часто прописывают пациентам рецептурные опиоиды, что приводит к зависимости.