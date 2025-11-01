Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, как США лгут и подменяют понятия, когда готовят антинаркотическую миссию в Венесуэле с участием 16 тыс. военных, атомного авианосца USS Gerald R. Ford и других сил. Однако корень проблемы с наркотиками именно в городах США, где за последние 16 лет рынок наркотиков стал одним из самых быстрорастущих в мире.
Захарова опубликовала ссылки на серию исследований и публикаций о ситуации с наркотиками в Америке. Например, за 2023 год в США произошло около 109,6 тыс. смертей от передозировок наркотиками, что составляет 300 случаев в день. В 1999—2020 годах от этого умерло около 841 тыс. человек, из которых 500 тыс. связаны с опиоидами. Причина эпидемии кроется внутри самой Америки, уверена Захарова. Ею является система здравоохранения США, в которой врачи часто прописывают пациентам рецептурные опиоиды, что приводит к зависимости.
Статистика показывает, что врачи всё чаще ставят диагнозы, при которых приём наркотиков показан, в частности, СДВГ. Подростки сами себе «диагностируют» это заболевание и «прописывают» опиоиды, а на улицах им предлагают более сильный фентанил.
Примерно так сегодня выглядят многие улицы крупных американских городов GLOBAL LOOK PRESS.
Причем ситуация лучше не становится — нынешние власти Штатов ее лишь усугубляют. Захарова указала, что в Конгрессе США уже сейчас зарегистрированы законопроекты, направленные на легализацию наркотиков (H.R.2935 — PREPARE Act и H.R.3082 — Evidence-Based Drug Policy Act). Если они будут приняты, рынок наркотиков будет регулироваться так же свободно, как алкоголь.
Вместо борьбы с некими наркокартелями в Венесуэле, Пентагону следует обратить внимание на лоббистов и фармацевтические компании, которые способствуют распространению зависимости, считает Захарова. И начинать надо с Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а не с Каракаса.
