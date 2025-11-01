Ричмонд
В МИД России решительно осудили военные операции США в Карибском бассейне

Россия решительно осуждает избыточное использование военной силы США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком. Об этом 1 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство (ст. I раздела 8 Конституции США), так и нормы международного права, в частности ст. 2 п. 4 Устава ООН, ст. 18−22 Устава Организации американских государств, ст. 88 Конвенции ООН по морскому праву. Это признают как представители ряда стран, так и международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН А. Гутерреш и верховный комиссар ООН по правам человека Ф. Тюрк», — отметила она.

Захарова также подчеркнула, что Москва поддерживает руководство Венесуэлы «в защите суверенитета страны в условиях провокаций со стороны США».

