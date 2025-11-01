Летчик Попов объяснил, почему американцы больше 50 лет не летали на Луну

В США разгорается новый виток дискуссий об инсценировке высадке американцев на Луне, запущенный Ким Кардашьян в шоу The Kardashians. В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, почему после миссии «Аполлон-17» в декабре 1972 года на поверхность Луны не ступала нога американских астронавтов.
Он отметил, что несколько раз был в командировках на мысе Канаверал и общался с американскими представителями по вопросам полета на Луну.
«Была поставлена задача, была гонка в космосе. И потом все выдохнули и все развалилось», — объяснил эксперт.
По словам Попова, для решения поставленной задачи — высадки на Луну, в США работала большая кооперация отдельных КБ, которые выполняли заказы по созданию отдельных элементов, конструкторских деталей каких-то, агрегатов, систем. Эти КБ создавались дочерними предприятиями НАСА, Боинга.
«Когда программу закрыли, это все развалилось. Собрать заново уже было невозможно по той простой причине, что некоторые из них оказались уничтожены, как и часть архивов и наработок. В неофициальных беседах американцы на вопрос о том, почему сейчас нет полетов на Луну, объясняли все очень просто: у них нет возможности резко так повернуться и повторить все это. Сейчас у них нет технической, конструкторской школы нужного уровня. Чтобы повторить эту историю, им нужно опять пройти тот же путь в несколько десятков лет», — сказал военный летчик.
При этом Попов уточнил, что сейчас США хотят возобновить лунную программу.
Как сообщалось ранее, в последнем эпизоде шоу The Kardashians Ким Кардашьян поддержала популярную конспирологическую теорию о том, что высадка Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну в 1969 году была инсценировкой. Российский лётчик-космонавт, Герой Российский Федерации Александр Лазуткин объяснил aif.ru, почему эта теория не имеет под собой оснований.