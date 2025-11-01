Летчик Попов объяснил, почему американцы больше 50 лет не летали на Луну

«Когда программу закрыли, это все развалилось. Собрать заново уже было невозможно по той простой причине, что некоторые из них оказались уничтожены, как и часть архивов и наработок. В неофициальных беседах американцы на вопрос о том, почему сейчас нет полетов на Луну, объясняли все очень просто: у них нет возможности резко так повернуться и повторить все это. Сейчас у них нет технической, конструкторской школы нужного уровня. Чтобы повторить эту историю, им нужно опять пройти тот же путь в несколько десятков лет», — сказал военный летчик.