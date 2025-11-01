Ричмонд
Трамп примет нового президента Сирии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с новым главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме 10 ноября.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с новым главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме 10 ноября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя США по Сирии Тома Баррака.

По данным издания, в ходе визита аш-Шараа подпишет документы о вступлении страны в международную коалицию под руководством США по борьбе с «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Баррак также сообщил, что после встречи двух президентов запланирован новый раунд переговоров между Сирией и Израилем.

