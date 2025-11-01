Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия осуждает провокации США под предлогом борьбы с наркотрафиком

Россия решительно осуждает военные провокации США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с трафиком наркотиков. Об этом в субботу, 1 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Россия решительно осуждает военные провокации США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с трафиком наркотиков. Об этом в субботу, 1 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва поддерживает руководство Венесуэлы в защите суверенитета на фоне американских провокаций, передает ТАСС.

В тот же день Мария Захарова отметила, что корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны. Она подчеркнула, что американские врачи, связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурные обезболивающие, «подсаживая нацию на легальные наркотики».

24 октября президент США Дональд Трамп пригрозил «убить» лиц, которые занимаются ввозом наркотиков в страну. Он добавил, что для борьбы с наркотиками американское правительство не будет запрашивать у Конгресса страны утверждение «объявления войны» с наркокартелями.

В тот же день министр войны США Пит Хегсет сообщил, что войска страны нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. Он добавил, что в результате атаки погибли шесть человек.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше