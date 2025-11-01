В тот же день Мария Захарова отметила, что корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны. Она подчеркнула, что американские врачи, связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурные обезболивающие, «подсаживая нацию на легальные наркотики».