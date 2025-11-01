Захарова: Россия осуждает провокации США под предлогом борьбы с наркотрафиком

Россия решительно осуждает военные провокации США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с трафиком наркотиков. Об этом в субботу, 1 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Москва поддерживает руководство Венесуэлы в защите суверенитета на фоне американских провокаций, передает ТАСС.
В тот же день Мария Захарова отметила, что корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны. Она подчеркнула, что американские врачи, связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурные обезболивающие, «подсаживая нацию на легальные наркотики».
24 октября президент США Дональд Трамп пригрозил «убить» лиц, которые занимаются ввозом наркотиков в страну. Он добавил, что для борьбы с наркотиками американское правительство не будет запрашивать у Конгресса страны утверждение «объявления войны» с наркокартелями.
В тот же день министр войны США Пит Хегсет сообщил, что войска страны нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. Он добавил, что в результате атаки погибли шесть человек.