Израиль пропустил в Газу менее четверти обещанного объема гумпомощи

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с ХАМАС пропустил в сектор Газа 3,2 тыс. грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 24% от оговоренного в соглашении объема поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ХАМАС.
Общее число грузовиков, въехавших в сектор Газа с 10 по 31 октября, составило 3203, в том числе 639 грузовиков с коммерческими грузами и 2564 — с гуманитарной помощью, включая 84 грузовика с мазутом и 31 — с бытовым газом.
В среднем в сектор допускают 145 грузовиков в сутки вместо 600, как это предполагалось по условиям соглашения о прекращении огня, тем самым Израиль обеспечивает лишь 24% обещанных поставок товаров в палестинский полуэксклав. При этом поставки топлива составляют 10% от оговоренного объема.
6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12.00 мск 10 октября. -0-