Израиль пропустил в Газу менее четверти обещанного объема гумпомощи

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с ХАМАС пропустил в сектор Газа 3,2 тыс. грузовиков с продовольствием, топливом и другими товарами, что составляет не более 24% от оговоренного в соглашении объема поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ХАМАС.