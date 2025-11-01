Царев: бойцы РФ вклинились в оборону ВСУ на окраинах Даниловки

В Днепропетровской области российские военные атакуют позиции ВСУ на окраинах села Даниловка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Наши вклинились в оборону ВСУ на восточных окраинах Даниловки», — написал он.
Экс-парламентарий упомянул о проходящей через село рокадной дороге, которая соединяет днепропетровский поселок Покровское и запорожский город Гуляйполе.
По словам Царева, установление российскими военными контроля над дорогой ударит по логистике противника на данном участке.
Бывший депутат сообщил также о продвижении подразделений РФ к запорожскому селу Сладкое.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении днепропетровского села Новоалександровка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».