Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: бойцы РФ вклинились в оборону ВСУ на окраинах Даниловки

Экс-депутат Рады сообщил также о продвижении российских военных к селу Сладкое.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области российские военные атакуют позиции ВСУ на окраинах села Даниловка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Наши вклинились в оборону ВСУ на восточных окраинах Даниловки», — написал он.

Экс-парламентарий упомянул о проходящей через село рокадной дороге, которая соединяет днепропетровский поселок Покровское и запорожский город Гуляйполе.

По словам Царева, установление российскими военными контроля над дорогой ударит по логистике противника на данном участке.

Бывший депутат сообщил также о продвижении подразделений РФ к запорожскому селу Сладкое.

Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении днепропетровского села Новоалександровка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше