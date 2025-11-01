В украинском городе Сумы пропало электричество

В городе Сумы и части Сумского района на Украине пропало электричество. Об этом 1 ноября сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров.
«В части Сумского района и Сум временно отсутствует электроснабжение. Больницы и экстренные службы работают», — сообщил Григоров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в медицинских учреждениях сохранилось отопление. Критическую инфраструктуру переводят на резервные источники питания.
Ремонтные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения.
Днем украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах.
