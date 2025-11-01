МИД РФ осудил применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия осуждает применение в Карибском бассейне избыточной военной силы со стороны США в ходе выполнения антинаркотических задач.
«Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач. Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство, так и нормы международного права», — приводятся слова Марии Захаровой на сайте МИД РФ.
Дипломат добавила, что Россия выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. По ее словам, необходимы меры, направленные на деэскалацию ситуации и содействие в поиске решений проблем с уважением международно-правовых норм.
Ранее Дональд Трамп заявил об уничтожении очень большой подлодки с наркотиками, которая направлялась к берегам США.