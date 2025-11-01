«Корень бед с наркотиками в США — в самих США», — заявила Захарова, приведя шокирующую статистику. Она сообщила, что в 2023 году в Штатах от передозировки запрещёнными веществами умерло около 109,6 тысячи человек — это 300 смертей в день. По её мнению, источником проблемы является не Каракас, а Вашингтон, где «большая фарма» через врачей подсаживает нацию на легальные опиоиды.