Многонациональная бригада НАТО проведет учения в Латвии со 2 по 10 ноября

Учения получили название «Решительный воин».

Источник: Аргументы и факты

Многонациональная бригада НАТО со 2 по 10 ноября проведет военные учения «Решительный воин» в Латвии. Об этом в субботу пишет военный портал Sargs.lv.

«Со 2 по 10 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проведёт активную фазу учений “Решительный воин”», — сообщает издание.

Ожидается усиленное передвижение военной техники НАТО по дорогам в районе Селии, Даугавпилса, Екабпилса и Мадоны.

Ранее Россия выразила протест Японии из-за прошедших на территории страны с 20 по 31 октября учений Joint Exercise 2025.

Также сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын провел ядерные учения после заявлений американского лидера Дональда Трампа о желании встретиться с ним.

