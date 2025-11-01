Многонациональная бригада НАТО проведет учения в Латвии со 2 по 10 ноября

Многонациональная бригада НАТО со 2 по 10 ноября проведет военные учения «Решительный воин» в Латвии. Об этом в субботу пишет военный портал Sargs.lv.
«Со 2 по 10 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проведёт активную фазу учений “Решительный воин”», — сообщает издание.
Ожидается усиленное передвижение военной техники НАТО по дорогам в районе Селии, Даугавпилса, Екабпилса и Мадоны.
Ранее Россия выразила протест Японии из-за прошедших на территории страны с 20 по 31 октября учений Joint Exercise 2025.
Также сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын провел ядерные учения после заявлений американского лидера Дональда Трампа о желании встретиться с ним.
