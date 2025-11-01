Россия ввела санкции против премьера Украины Юлии Свириденко

Россия ввела экономические санкции против нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано в субботу, 1 ноября.
«Дополнить пунктом следующего содержания: Свириденко Юлия Анатольевна (Свириденко Юлія Анатоліївна), дата рождения — 25 декабря 1985 года, место рождения — город Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР», — сказано в тексте документа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в санкционный список РФ попали советник Минобороны Украины Александр Кубраков, глава Минфина Сергей Марченко и министр экономики страны Алексей Соболев.
Напомним, Свириденко была назначена на должность премьер-министра Украины в июле этого года.
Накануне Россия ввела запрет на въезд для представителей Евросоюза в ответ на санкции.