Россия ввела экономические санкции в отношении украинских министров

1 ноября в ответ на утверждение 19-го пакет антироссийских санкций Евросоюза Москва ввела запрет на въезд для ряда представителей европейских институтов и государств. По данным МИД России, под запрет попали сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане европейских стран Евросоюза и других западных государств, которые причастны к военной помощи Украине.