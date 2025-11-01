Россия ввела санкции против нового премьера Украины Свириденко и ряда министров

Также под санкции подпали министр финансов Сергей Марченко, советник министра обороны Александр Кубраков, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ вносит корректировки в перечень физических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; этот перечень был первоначально утвержден постановлением от 1 ноября 2018 года.