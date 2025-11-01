МИД России осудил военную операцию США в Карибском бассейне

Россия осуждает применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о поддержке Венесуэлы в защите суверенитета и сохранении региона мирной зоной.
«Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач», — заявила Захарова в официальном комментарии.
Дипломат подчеркнула необходимость деэскалации и соблюдения международных норм. Захарова отметила, что действия США нарушают американское и международное законодательство. Генсек ООН и Верховный комиссар по правам человека также признают это. Представитель МИД РФ добавила, что отношения Москвы и Каракаса развиваются в духе стратегического партнерства.
