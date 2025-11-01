Ричмонд
МИД России осудил военную операцию США в Карибском бассейне

Россия осудила попытки США устроить военную операцию в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Россия осуждает применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о поддержке Венесуэлы в защите суверенитета и сохранении региона мирной зоной.

«Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач», — заявила Захарова в официальном комментарии.

Дипломат подчеркнула необходимость деэскалации и соблюдения международных норм. Захарова отметила, что действия США нарушают американское и международное законодательство. Генсек ООН и Верховный комиссар по правам человека также признают это. Представитель МИД РФ добавила, что отношения Москвы и Каракаса развиваются в духе стратегического партнерства.

Ранее KP.RU сообщил, что Мария Захарова подробно объяснила, почему причина наркотических бед США находится не в Венесуэле, а в Вашингтоне.

