Опубликованы кадры занятия бойцами РФ депо в Красноармейске

Судя по видео, российские военные заходили в здание, откуда уже выбили противника.

Источник: Аргументы и факты

Кадры занятия бойцами РФ депо в Красноармейске опубликовал Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

На видео бойцы, несущие большой объем груза, не спеша забираются в здание депо через окна. Судя по всему, украинские боевики были ранее выбиты из депо.

Напомним, информация о занятии бойцами РФ района локомотивного депо и ряда административных зданий на улице Шмидта в Красноармейске появилась 18 октября.

Также стало известно о переходе под контроль российских военных железнодорожного вокзала.

Кроме того, сообщалось об установлении подразделениями РФ контроля над железнодорожной развязкой к западу от Красноармейска.