Опубликованы кадры занятия бойцами РФ депо в Красноармейске

Кадры занятия бойцами РФ депо в Красноармейске опубликовал Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
На видео бойцы, несущие большой объем груза, не спеша забираются в здание депо через окна. Судя по всему, украинские боевики были ранее выбиты из депо.
Напомним, информация о занятии бойцами РФ района локомотивного депо и ряда административных зданий на улице Шмидта в Красноармейске появилась 18 октября.
Также стало известно о переходе под контроль российских военных железнодорожного вокзала.
Кроме того, сообщалось об установлении подразделениями РФ контроля над железнодорожной развязкой к западу от Красноармейска.