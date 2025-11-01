Россия ввела санкции на команду Зеленского

Кроме того, согласно опубликованной информации, под российские экономические санкции попал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, а также министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. Санкции блокируют их безналичные денежные средства на территории РФ, ценные бумаги и имущество, а также налагают запрет на вывод капитала за пределы РФ.