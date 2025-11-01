Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ввела санкции против первых лиц киевского режима

Россия ввела санкции против Свириденко, Кубракова и других политиков Киева.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России ввело санкции против нескольких представителей киевского режима, включив их в список физических лиц, находящихся под российскими ограничениями. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

«Свириденко Юлия Анатольевна (премьер-министр Украины), дата рождения — 25 декабря 1985 г., место рождения г. Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР», — говорится в санкционном списке.

Кроме того, под санкциями оказались бывший министр юстиции Украины Денис Малюська, глава Минфина Сергей Марченко, министр экономики Алексей Соболев и советник министра обороны Александр Кубраков.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия запретила въезд в страну ряду представителей стран Евросоюза в ответ на очередные санкции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше