Россия ввела санкции против первых лиц киевского режима

Правительство России ввело санкции против нескольких представителей киевского режима, включив их в список физических лиц, находящихся под российскими ограничениями. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
«Свириденко Юлия Анатольевна (премьер-министр Украины), дата рождения — 25 декабря 1985 г., место рождения г. Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР», — говорится в санкционном списке.
Кроме того, под санкциями оказались бывший министр юстиции Украины Денис Малюська, глава Минфина Сергей Марченко, министр экономики Алексей Соболев и советник министра обороны Александр Кубраков.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия запретила въезд в страну ряду представителей стран Евросоюза в ответ на очередные санкции.