Две враждующие семьи устроили перестрелку на греческом острове: погибли 2 человека, 15 пострадали

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба между членами двух враждующих семей произошла на греческом острове Крит в поселении Воризия близ города Ираклион. В результате погибли два человека, а также пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает «МИР24».