Две враждующие семьи устроили перестрелку на греческом острове: погибли 2 человека, 15 пострадали

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба между членами двух враждующих семей произошла на греческом острове Крит в поселении Воризия близ города Ираклион. В результате погибли два человека, а также пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает «МИР24».
Погибшими оказались 50-летняя женщина и молодой мужчина. Среди пострадавших есть дети, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Причиной произошедшей стрельбы стало взрывное устройство, установленное в строящемся доме одной из семей. После взрыва, повредившего здание, члены семьи взяли оружие и начали стрелять по машинам и дому противника.
Этот инцидент назван властями самым серьезным в Греции за последние годы. Полиция начала расследование. Также усилены силы скорой помощи на Крите, сообщает телеканал ERT-news.-0-