Центробанк против налога на безналичные платежи россиян: это создаст риск

Центробанк выступил против предложения ввести НДС на операции с банковскими картами, которые предусмотрены в доработке налогового законопроекта на 2026 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Вместо расширения спектра доступных финансовых услуг банки будут вынуждены компенсировать убытки повышением комиссий и ставок по другим продуктам», — подчеркнули в Центробанке.
Кроме того, специалисты ЦБ предупреждают, что введение НДС нагрузит социально значимые сервисы — такие как платёжная система «Мир», Система быстрых платежей и цифровой рубль. В условиях санкций это особенно нежелательно, поскольку эти инструменты играют ключевую роль в обеспечении стабильности финансового рынка.
В своём заключении Банк России отметил — новая налоговая нагрузка неминуемо приведёт к росту стоимости банковских услуг. А это, в свою очередь, сделает безналичные расчёты менее привлекательными для пользователей.
Напомним, что 2 октября правительство предложило отменить освобождение от НДС, которое действует с 2006 года для операций и услуг по обслуживанию банковских карт, а также для компаний, которые занимаются обработкой и передачей данных между участниками расчётов.