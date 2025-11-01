ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 21 — сбили над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, три — над Крымом, а один — в Курской области.
