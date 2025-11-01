Ричмонд
ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 29 украинских беспилотников вечером 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 21 — сбили над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, три — над Крымом, а один — в Курской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

