В октябре Россия нанесла рекордное число ракетных ударов по целям на Украине

«Россия в октябре выпустила по территории Украины 270 ракет различного класса. Это на 46% больше, чем за сентябрь», — указано в материале. Удары в основном наносили по энергетической инфраструктуре.
Кроме того, в октябре Россия запустила 5298 дальнобойных беспилотников. Это примерно на 6% меньше по сравнению с сентябрем.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении группы элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, известной как «Соколы Буданова*». В ведомстве уточнили, что удар пришёлся на группу, которая высадилась с вертолёта в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.