В октябре Россия нанесла рекордное число ракетных ударов по целям на Украине

В октябре Россия провела рекордное количество ракетных атак по целям на Украине — 270. Это число стало самым высоким с начала 2023 года. Масштабные удары привели к серьёзным перебоям с электроснабжением. Об этом сообщает французское AFP, ссылаясь на анализ статистики ВСУ.