В Великобритании обеспокоены ростом числа инфицированных менингитом среди детей и молодежи

По данным UKHSA, в 2024—2025 годах было зарегистрировано 378 случаев инвазивной менингококковой инфекции, что значительно превышает 340 подтвержденных случаев в предыдущем году. Большинство случаев заражения были зарегистрированы у детей и молодых людей, причем штамм MenB стал причиной заболевания 90% младенцев и всех случаев среди лиц в возрасте от 15 до 19 лет.