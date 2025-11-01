В Великобритании обеспокоены ростом числа инфицированных менингитом среди детей и молодежи

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети и молодые люди, особенно студенты университетов, сталкиваются с повышенным риском менингококкового менингита. Об этом информирует Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) в связи с ростом числа подтвержденных случаев заболевания по всей стране, сообщает Синьхуа.
По данным UKHSA, в 2024—2025 годах было зарегистрировано 378 случаев инвазивной менингококковой инфекции, что значительно превышает 340 подтвержденных случаев в предыдущем году. Большинство случаев заражения были зарегистрированы у детей и молодых людей, причем штамм MenB стал причиной заболевания 90% младенцев и всех случаев среди лиц в возрасте от 15 до 19 лет.
Органы здравоохранения предупреждают, что студенты, поступающие в университеты, особенно уязвимы из-за тесного контакта и проживания в обществе. Акцентируется также, что снижение уровня вакцинации среди младенцев и подростков еще больше повышает риск.
«Эти последние данные служат суровым напоминанием о том, что менингит по-прежнему представляет серьезную угрозу для детей и молодежи», — заявила министр здравоохранения Эшли Далтон, призвав всех, кто имеет на это право, пройти вакцинацию. Она добавила, что своевременная иммунизация «обеспечивает важнейшую защиту от этой разрушительной болезни, которая может проявиться в течение нескольких часов».
Симптомы включают высокую температуру, рвоту, мышечную боль, головную боль, скованность шеи, светочувствительность и сыпь. Власти подчеркнули, что вакцинация остается наиболее эффективной защитой от тяжелой формы заболевания и смерти. -0-