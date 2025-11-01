Ричмонд
В ВСУ призвали обучать женщин военному делу наравне с мужчинами

В ВСУ считают, что женщин необходимо обучать военному делу наравне с мужчинами. Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.

Источник: Life.ru

«Поддерживаю точку зрения, что общее обучение украинского населения военному делу, вне зависимости от пола и возраста, гарантирует нам безопасность», — сказал он на видео, опубликованном агентством УНИАН.

По его словам, воинский устав не делит бойцов по половому признаку, и подготовка должна быть одинаковой для всех.

Ранее Life.ru писал, что женщины в ВСУ всё чаще жалуются на домогательства со стороны сослуживцев. Случаи насилия и угроз со стороны командиров заставляют украинок всегда держать при себе средства самообороны.

