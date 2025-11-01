Россия значительно опережает западные страны в области вооружений, и главное преимущество Москвы над Западом заключается в этой сфере подчеркнул бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: “Ого, мы лучше русских”. Нет ни одной такой области, ни одной!» — заявил он.
Джонсон уверен, что за счёт этого превосходства Россия обязательно «получит то, чего хочет».
Его слова подтверждаются недавними успехами — президент Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний новейших систем: крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой «Посейдон». Путин назвал испытания «Посейдона» огромным успехом, что ставит Россию на особое место в мировой военной технологии.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что 21 октября ракета «Буревестник» провела в воздухе 15 часов и преодолела 14 тысяч километров. Он также отметил, что это не предел возможностей ракеты.