СМИ: троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

25 октября были задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра. Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, они частично признали свою вину. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы, их поместили под стражу. Прокурор отметила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что число участников может быть больше. 30 октября Беко сообщила, что по делу об ограблении Лувра были задержаны еще пять человек. Расследованием этого «ограбления века» занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. -0-