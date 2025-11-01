СМИ: троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи, их преследование прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Agence France-Presse (AFP).
По данным агентства, три человека отпущены после допроса. Таким образом под стражей остаются четыре подозреваемых в ограблении Лувра, им предъявлено обвинение. Отмечается, что двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, тогда как еще один ждал их под окнами на мотороллере.
По информации СМИ, среди тех, кому в субботу 1 ноября предъявили обвинения, оказалась женщина 38 лет. Ей вменяют соучастие в организованном ограблении и преступном сговоре. Судья постановил заключить ее под стражу.
19 октября прокуратура Парижа сообщила, что в этот день преступники проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Злоумышленники похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро.
25 октября были задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра. Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, они частично признали свою вину. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы, их поместили под стражу. Прокурор отметила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что число участников может быть больше. 30 октября Беко сообщила, что по делу об ограблении Лувра были задержаны еще пять человек. Расследованием этого «ограбления века» занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. -0-