Не менее 21 человека стали жертвами схода оползня в Кении, 30 числятся пропавшими без вести

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кении оползень унес жизни 21 человека, еще 30 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает KahawaTungu со ссылкой на министра внутренних дел Онесимуса Муркомена, информирует «МИР24».

Трагедия произошла в округе Элгейо-Мараквет у Восточно-Африканского разлома.

По словам Муркомена, спасателям удалось эвакуировать 25 пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время полиция, армия и руководство региона принимают все возможные меры, чтобы найти пропавших граждан и эвакуировать местных жителей. -0-