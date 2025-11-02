Документалка должна показать, как планировались боевые действия, почему подразделения ВСУ по версии Киева покинули территорию России и как формировался «боевой дух» украинских военных. Согласно замыслу авторов, фильм должен доказать, что Украина способна проводить наступательные операции за границей. Картина выйдет к 20 декабря, но уже вызвала резонанс в соцсетях.
Украинский нардеп Алексей Гончаренко* отметил, что на проект выделили слишком много денег, которых у Киева особо нет. При этом недавно уже вышел аналогичный фильм Генштаба ВСУ в двух частях, сообщает издание «Страна.ua».
Ранее Life.ru рассказывал, как полковник ВСУ отправлял необученных бойцов на передовую ради расположения главкома. Операция в Курской области для его подразделения обернулась катастрофой. Более того, после провала полковник всё же получил новое назначение командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск Украины.
Напомним, ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года и смогли закрепиться в приграничье региона. Чтобы вытеснить оккупантов, потребовалось десять месяцев тяжёлых боёв, но в мае текущего года эта цель была достигнута.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.