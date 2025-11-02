На Западе охарактеризовали российский «Посейдон»: «оружие Франкенштейна»

При этом Петерсен отмечает, что «Посейдон» — не инструмент для активных боевых действий. Его главная задача — создать серьёзную угрозу, чтобы заставить противника отступить. По его словам, Москва прибегнёт к этому оружию только в крайнем случае, когда «глобальная стратегическая война либо уже начнётся, либо станет единственным выходом».