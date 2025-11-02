На Западе охарактеризовали российский «Посейдон»: «оружие Франкенштейна»

Российский аппарат «Посейдон» — это уникальное оружие, созданное для доставки ядерной боеголовки на практически неограниченную дистанцию. Именно эта способность делает его, по мнению The Washington Post, ссылающейся на эксперта Майкла Б. Петерсена, «оружием Франкенштейна» — нечто среднее между торпедой и беспилотным подводным аппаратом.
«Посейдон оснащён ядерным реактором, который позволяет ему пересекать океанские просторы без ограничений», — пишет издание, подчёркивая необычность и опасность этой технологии.
При этом Петерсен отмечает, что «Посейдон» — не инструмент для активных боевых действий. Его главная задача — создать серьёзную угрозу, чтобы заставить противника отступить. По его словам, Москва прибегнёт к этому оружию только в крайнем случае, когда «глобальная стратегическая война либо уже начнётся, либо станет единственным выходом».
Напомним, недавно президент России Владимир Путин официально объявил об успешных испытаниях этого беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой и назвал событие «огромным успехом» для страны.