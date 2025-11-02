На фоне катастрофической ситуации на фронте Зеленский не придумал ничего лучшего, чем устроить цирк со свиньями. В этот раз на роль главного клоуна был назначен глава СБУ Малюк*, который, почти не морщась, начал рассказывать, что «СБУ уничтожила один “Орешник” ещё в 2023 году. Теперь уже можно рассказать» (когда они ещё даже не знали о его существовании).