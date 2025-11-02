Ричмонд
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином приведет к вечному миру

Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, встреча «была замечательной для обеих стран». «Эта встреча приведет к вечному миру и успеху», — добавил президент США. Он назвал эти консультации «встречей Группы двух» по аналогии с Группой семи или Группой двадцати.

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была успешной для обоих государств и позволит обеспечить вечный мир. Об этом передает ТАСС.

Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, встреча «была замечательной для обеих стран». «Эта встреча приведет к вечному миру и успеху», — добавил президент США. Он назвал эти консультации «встречей Группы двух» по аналогии с Группой семи или Группой двадцати.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась 30 октября в Пусане (Республика Корея). Она продолжалась 1 час 40 минут. В начале консультаций Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной. -0-

