В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск»

Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», целями для «Посейдона» могут стать военно-морские базы США и Великобритании. Ядерная торпеда способна переносить боевую часть мощностью 15−20 мегатонн в тротиловом эквиваленте, которая может «уничтожить береговые объекты и нанести серьезный ущерб на расстоянии примерно 15 до 25 км от берега». К примеру, это могут быть американские военно-морские базы Норфолк, Китсап или Сан-Диего, а также британская база Девонпорт и крупные западные верфи.