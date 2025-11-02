Он отметил, что украинское командование, включая главкома Александра Сырского, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова (Мирнограда).
«А вот боевики “Азова”* с ним не согласны, они упёрлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов», — указал Поддубный.
Ранее Life.ru сообщал, как украинские военные открыто заявили, что около 60% Красноармейска (Покровска) уже контролируют российские войска. Один из офицеров выразил мнение, что и Покровск, и Мирноград потеряны для украинской армии.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.