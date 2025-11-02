Ричмонд
Поддубный: «Азов»* отказался помочь окружённым в Покровске солдатам ВСУ

Личный состав украинского полка «Азов»* отказался прийти на помощь окружённым в Красноармейске (Покровске) военным ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Источник: Life.ru

Он отметил, что украинское командование, включая главкома Александра Сырского, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова (Мирнограда).

«А вот боевики “Азова”* с ним не согласны, они упёрлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов», — указал Поддубный.

Ранее Life.ru сообщал, как украинские военные открыто заявили, что около 60% Красноармейска (Покровска) уже контролируют российские войска. Один из офицеров выразил мнение, что и Покровск, и Мирноград потеряны для украинской армии.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.