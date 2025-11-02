Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP назвала новейший российский аппарат «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

Американское издание The Washington Post посвятило материал анализу возможностей новейшего российского автономного подводного аппарата «Посейдон». В публикации подчёркивается, что комплекс обладает практически неограниченной дальностью хода, способен скрытно пересекать океанские просторы и поражать прибрежную инфраструктуру противника.

Издание цитирует эксперта Майкла Б. Петерсена, который охарактеризовал «Посейдон» как «оружие Франкенштейна» за его уникальные технические характеристики. В материале отмечается, что Россия позиционирует этот аппарат, наряду с крылатой ракетой «Буревестник», как стратегическое оружие, способное обеспечить военный паритет с западными странами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, после чего Запад впал в истерику. Life.ru уже узнал, почему у Запада нет ответа на «Посейдон».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше