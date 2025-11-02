Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН: Газа стала самым опасным местом для прессы из всех вооруженных конфликтов в истории

Дюжаррик отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «независимому и беспристрастному» расследованию убийств журналистов, подчеркнув, что безнаказанность является посягательством на свободу прессы и угрозой самой демократии.

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90% убийств журналистов в мире до сих пор остаются нераскрытыми, а сектор Газа стал самым опасным местом для сотрудников СМИ среди всех вооруженных конфликтов в истории. Об этом заявил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге, сообщает Агентство Анадолу.

В связи с тем, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Дюжаррик напомнил о серьезных опасностях, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ по всему миру, в частности в секторе Газа.

«Почти девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми. Газа стала самым смертоносным местом для журналистов во всех конфликтах», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «независимому и беспристрастному» расследованию убийств журналистов, подчеркнув, что безнаказанность является посягательством на свободу прессы и угрозой самой демократии.

«Когда журналистов заставляют замолчать — мы все теряем свой голос», — подчеркнул он.

Израиль обвиняется в убийстве более 250 журналистов за время своих двухлетних атак на Газу, большинство из которых были целенаправленно убиты во время выполнения профессиональных обязанностей. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше