ООН: Газа стала самым опасным местом для прессы из всех вооруженных конфликтов в истории

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90% убийств журналистов в мире до сих пор остаются нераскрытыми, а сектор Газа стал самым опасным местом для сотрудников СМИ среди всех вооруженных конфликтов в истории. Об этом заявил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге, сообщает Агентство Анадолу.
В связи с тем, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Дюжаррик напомнил о серьезных опасностях, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ по всему миру, в частности в секторе Газа.
«Почти девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми. Газа стала самым смертоносным местом для журналистов во всех конфликтах», — сказал он.
Дюжаррик отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «независимому и беспристрастному» расследованию убийств журналистов, подчеркнув, что безнаказанность является посягательством на свободу прессы и угрозой самой демократии.
«Когда журналистов заставляют замолчать — мы все теряем свой голос», — подчеркнул он.
Израиль обвиняется в убийстве более 250 журналистов за время своих двухлетних атак на Газу, большинство из которых были целенаправленно убиты во время выполнения профессиональных обязанностей. -0-