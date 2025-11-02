ООН: Газа стала самым опасным местом для прессы из всех вооруженных конфликтов в истории

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90% убийств журналистов в мире до сих пор остаются нераскрытыми, а сектор Газа стал самым опасным местом для сотрудников СМИ среди всех вооруженных конфликтов в истории. Об этом заявил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге, сообщает Агентство Анадолу.