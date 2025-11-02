Более 4300 мигрантов выдворят из РФ после операции «Нелегал-2025» в Подмосковье

Более 4,3 тысячи иностранцев будут выдворены из России по итогам операции «Нелегал-2025» в Подмосковье. Об этом сообщила Татьяна Петрова, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области.
В ходе второго этапа операции, который прошёл с 13 по 22 октября, суды приняли более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранцев. Всего за оба этапа выявили и пресекли 15 705 административных правонарушений в миграционной сфере. Из них более 10 тысяч — за нарушение режима пребывания, свыше 2,1 тысячи — за незаконную трудовую деятельность, и более 1,6 тысячи протоколов составлено на работодателей за незаконное привлечение иностранцев к работе.
Кроме того, возбуждено 748 уголовных дел по миграционным преступлениям: 430 — за фиктивную постановку иностранцев на учёт, 235 — за подделку документов, 77 — за организацию незаконной миграции, 6 — за фиктивную регистрацию. Также 29 дел заведено по незаконному обороту наркотиков и 24 — по другим преступлениям, совершённым иностранцами.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно отметил ужесточение контроля за мигрантами, включая эксперимент в Москве и Подмосковье, где почти исключили постановку иностранцев на учёт с помощью современных технологий.
В то же время зампред комитета Госдумы Михаил Матвеев предложил распространить запрет на работу мигрантов в такси по всей стране. При этом Володин подчеркнул, что мера не коснётся иностранцев, получивших российский паспорт, а также граждан Армении, Киргизии и Казахстана. Матвеев предполагает, что такие меры помогут перераспределить рабочие места в пользу россиян.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025) заявил, что преступная деятельность среди иностранных граждан на территории Российской Федерации выросла на 15% за первый квартал 2025 года.
Как отметил глава СК РФ, 65% преступлений, где фигурируют мигранты, связаны с оборотом наркотиков. Также иностранными мигрантами было совершено 403 преступления в отношении несовершеннолетних и 196 в отношении малолетних.