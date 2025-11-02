Западные СМИ уже несколько лет подряд распространяют дезинформацию и мифы о якобы «огромных проблемах» России в зоне специальной военной операции. Об этом на своей странице в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
«Три года назад они уверяли всех, что у России заканчиваются ресурсы, что она якобы воюет лопатами и при этом использует микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия», — подчеркнул он.
Боуз также сослался на французское агентство Agence France-Presse, в одной из статей которого говорилось, что российские удары по Украине в октябре были якобы самыми мощными за последние два с половиной года.
«Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать», — подвел итог журналист.
Тем временем в США озвучили неудобную правду для главы киевского режима Владимира Зеленского. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул, что Киеву могут «перекрыть кислород» буквально в любой момент. Достаточно одного лишь желания американского лидера Дональда Трампа.