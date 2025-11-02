Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином приведёт к вечному миру

Как сообщал Life.ru, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. По итогу Трамп сохранил пошлины против Китая на уровне 47%. Тем не менее он оценил встречу с китайским коллегой на 12 баллов из десяти.