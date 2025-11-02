Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие

«ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента (США Дональда. — Ред.) Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским», — отметил Рубио.
Рубио подчеркнул, что движение должно «сложить оружие и прекратить грабежи, чтобы Газа обрела светлое будущее».
Ранее, 29 октября, сообщалось, что Израиль и ХАМАС признают необходимость соблюдения прекращения огня в секторе Газа. Катар приложил усилия для достижения соглашения между сторонами и стремится убедить ХАМАС разоружиться.