Рубио обвинил ХАМАС в краже гумпомощи и призвал сложить оружие

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС мешает доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и должно прекратить грабежи и сложить оружие. Об этом он написал 1 ноября на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Источник: Reuters

«ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента (США Дональда. — Ред.) Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским», — отметил Рубио.

Он также прикрепил видео центрального командования Пентагона с указанием на участников ХАМАС, подозреваемых в краже продовольствия из грузовика с помощью.

Рубио подчеркнул, что движение должно «сложить оружие и прекратить грабежи, чтобы Газа обрела светлое будущее».

Ранее, 29 октября, сообщалось, что Израиль и ХАМАС признают необходимость соблюдения прекращения огня в секторе Газа. Катар приложил усилия для достижения соглашения между сторонами и стремится убедить ХАМАС разоружиться.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше